Electroplanet, 6 ans de leadership confirmé par « Élu Service Client de l’Année Maroc » (VIDEO)

Lors de la 8ᵉ édition de « Élu Service Client de l’Année Maroc » tenue le 12 décembre à Casablanca, Electroplanet a décroché pour la sixième année consécutive le prestigieux titre de Service Client de l’Année.

Cette distinction reflète l’engagement de l’entreprise à placer la satisfaction client au cœur de sa stratégie, en proposant un service de qualité exceptionnelle et en répondant aux attentes croissantes de sa clientèle.

La performance d’Electroplanet repose sur trois piliers : un leadership inspirant, des outils technologiques performants et des retours clients valorisés. Grâce à des innovations comme une application mobile intuitive et un CRM dédié, l’entreprise anticipe les besoins de ses clients tout en optimisant chaque interaction. Ces efforts se traduisent par un taux de recommandation de 97 % et un score de satisfaction de 95 % en 2024.