Achraf Hakimi célèbre son anniversaire (PHOTOS)

Achraf Hakimi a célébré lundi son 26ème anniversaire dans un restaurant à Paris. Sur son compte Instagram, l’international marocain a posté des photos de la soirée et a écrit : «Un autre année». Amine et Naim, les deux fils de Hakimi, étaient également présents.

A noter que plusieurs joueurs de la sélection nationale et ses coéquipiers au PSG ont tenu à lui adresser leurs vœux, à l’instar de Yassine Bounou, Hakim Ziyech, Ilias Akhomach, Soufiane Rahimi, Ibrahim Diaz, Munir Mohamadi, Eliesse Ben Seghir, Kylian Mbappé, Sergio Ramos et Arnau Tenas.

Rappelons par ailleurs que le stage de préparation des Lions de l’Atlas, pour les matchs face au Lesotho et au Gabon en marge des éliminatoires de la CAN 2025, sera bientôt entamé. Les deux rencontres sont prévues le 15 et le 18 novembre courant.

Le Maroc est en tête du groupe B avec 12 points obtenus en quatre victoires, devançant le Gabon qui compte 7 unités. La Centrafrique est troisième avec 3 points, alors que le Lesotho ferme la marche avec un seul point.

H.M.