Younes El Mechrafi réélu vice-président de la World Lottery Association

Younes El Mechrafi, Directeur Général de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), a été réélu au poste de vice-président de la World Lottery Association (WLA) lors de l’Assemblée Générale tenue le 24 octobre à Paris, en marge du World Lottery Summit.

Il siègera au sein du comité exécutif pour un mandat de deux ans aux côtés de huit autres membres élus, selon un communiqué de la MDJS. Membre du comité exécutif de la WLA depuis 2014, El Mechrafi préside également le comité d’audit de l’organisation depuis 2018 et occupe le poste de vice-président depuis 2022.

Ce renouvellement de mandat témoigne de la reconnaissance internationale de la MDJS et de son rôle dans la gouvernance, la promotion du jeu responsable et la protection de l’intégrité sportive.

Il est à noter qu’El Mechrafi est membre fondateur du comité exécutif de United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS), créé en 2015 sous l’égide de la WLA pour surveiller l’intégrité des paris sportifs et lutter contre les matchs truqués.