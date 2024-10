Assises de l’AUSIM 2024 : la durabilité au cœur de la transformation digitale du Maroc

Les Assises de l’AUSIM 2024, placées sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, rassemblent à Marrakech, du 23 au 25 octobre, les experts du digital pour réfléchir à un avenir durable.

Placée sous le thème « Le pouvoir du digital : Ensemble vers un monde durable et résilient », cette 7e édition s’inscrit dans la stratégie nationale « Maroc Digital 2030 » et attire l’attention sur la transformation numérique comme moteur de compétitivité. Cet événement confirme l’AUSIM comme pilier de la digitalisation au Maroc, en rassemblant plus de 1.200 participants pour façonner les contours d’un Maroc numérique plus résilient.

Le programme de ces Assises est conçu pour maximiser les échanges de connaissances à travers des panels, conférences, et Master Class certifiantes sur des sujets tels que l’intelligence artificielle, les villes intelligentes, la cybersécurité, et l’Internet des objets (IoT).

Alignées sur la stratégie nationale, ces Assises mettent en avant la vision « Maroc Digital 2030 », qui promeut une économie numérique durable, inclusive et compétitive. Cette stratégie a permis au Maroc d’avancer dans le classement international de l’e-gouvernement de l’ONU, soulignant l’importance de l’innovation technologique pour la modernisation de l’administration publique. Avec un focus sur l’e-gouvernance et l’accès élargi aux services numériques, le Maroc montre son engagement à créer un environnement digital propice à l’innovation et à la croissance économique.

Les Assises 2024 introduisent également des Master Class certifiantes destinées à renforcer les compétences des professionnels du digital au Maroc. Ces formations, consacrées à des thèmes stratégiques comme l’intelligence artificielle générative et la fresque numérique, visent à fournir des outils concrets pour faire face aux défis technologiques et éthiques. Les Master Class répondent à un besoin croissant de compétences spécialisées, notamment dans les domaines de la cybersécurité et de l’analyse de données, indispensables pour accompagner la transformation numérique du Maroc.

L’édition 2024 des Assises de l’AUSIM aborde la question de la durabilité numérique, en explorant les impacts écologiques des innovations technologiques. En intégrant des solutions écoresponsables et des stratégies de cybersécurité, l’AUSIM encourage les entreprises marocaines à adopter un digital plus respectueux de l’environnement.