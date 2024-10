La Bourse de Casablanca inaugure les « Journées Bourse Réseau Bancaire » pour 2024

La Bourse de Casablanca a lancé son programme de formation « Les Journées Bourse Réseau Bancaire » pour l’année 2024, en collaboration avec l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse (APSB) et plusieurs réseaux bancaires.

Ce programme vise à former les conseillers bancaires aux produits d’investissement boursier, dans le but de diversifier et d’élargir la base des investisseurs particuliers, indique-t-on auprès de la Bourse de Casablanca.

Destiné aux directeurs d’agences et chargés de clientèle de banques comme Attijariwafa Bank, Bank Of Africa, Banque Centrale Populaire et Crédit Agricole du Maroc, ce programme a pour objectif de renforcer les compétences des conseillers en matière de conseil financier.

L’événement de lancement a eu lieu à la Bourse de Casablanca le 21 octobre, en présence de représentants de la Bourse, de l’APSB, ainsi que des banques et autres acteurs de l’écosystème financier, notamment Bank Al Maghrib, l’AMMC et le GPBM.

Un panel, animé par Zineb Guennouni, Directrice Exécutive Développement de la Bourse de Casablanca, a abordé la question de l’intégration des conseillers bancaires dans l’investissement boursier. Parmi les intervenants figuraient des représentants de BMCE Capital Bourse, d’Attijari Academy et de CIH Bank.

Ce programme de formation entend fournir aux participants des outils pratiques pour mieux conseiller leurs clients en matière d’investissement en actions. En démystifiant le fonctionnement du marché boursier, il permet de renforcer la confiance des investisseurs particuliers et de faciliter leur accès à la Bourse via le réseau bancaire.