UFC : deux nouveaux clubs inaugurés à Rabat

Après l’inauguration de son premier club UFC Gym à Casablanca, Nation Sportive, groupe détenteur des enseignes City Club, Unique Fitness Clubs et UFC Gym Morocco, annonce l’ouverture de deux nouveaux clubs à Rabat, situés sur l’Avenue Annakhil.

Cette expansion répond à la demande croissante de la clientèle locale pour des espaces de fitness modernes et accessibles, tout en poursuivant la mission de démocratisation du sport au Maroc.

Le PDG de Nation Sportive, Jonathan Harroch, a exprimé sa satisfaction quant à cette nouvelle implantation dans la capitale : « nous sommes fiers de renforcer notre présence à Rabat, une ville en pleine expansion qui mérite des infrastructures sportives de qualité. Ce nouveau club contribuera au bien-être de la jeunesse marocaine en lui offrant un environnement propice à un mode de vie sain ».

Avec cette nouvelle ouverture, Nation Sportive poursuit sa stratégie de développement et ambitionne de compter dix clubs UFC Gym d’ici 2025. Le groupe a également annoncé l’implantation de 7 corners UFC Gym dans ses autres clubs City Club et Unique Fitness Clubs à Casablanca, Tanger, Rabat, Marrakech et Mohammedia, répondant ainsi à une forte demande des consommateurs.

En plus de proposer des services sportifs, Nation Sportive se positionne comme un acteur clé de la promotion d’un mode de vie actif au Maroc. Ses initiatives contribuent à encourager les jeunes générations à intégrer le sport dans leur quotidien, participant ainsi à la transformation des mentalités et à l’adoption de pratiques sportives régulières.