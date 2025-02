City Club : Jonathan Harroch condamné à deux ans de prison ferme

Jonathan Harroch, propriétaire du groupe sportif City Club, a été condamné à deux ans de prison ferme.

D’après les informations recueillies, le tribunal correctionnel d’Ain Sebaâ, à Casablanca, a rendu son verdict dans une affaire impliquant l’homme d’affaires, reconnu coupable d’émission de chèque sans provision et d’escroquerie à l’encontre d’un citoyen juif.

Cette condamnation intervient alors que Harroch reste sous le coup d’une enquête approfondie menée par un juge d’instruction de la Cour d’appel de Casablanca, dans le cadre d’une affaire d’envergure.

Les autorités judiciaires ont commencé à recueillir les témoignages de victimes présumées impliquées dans cette affaire. Trois jeunes femmes ont déjà été entendues, l’accusé étant soupçonné d’avoir exercé sur elles des pressions dans le but de les exploiter sexuellement.

Dans le cadre de la procédure d’interrogatoire détaillé, une confrontation entre Harroch et d’autres plaignantes est prévue. Le nombre de victimes présumées a atteint six personnes, en plus de deux femmes qui avaient été arrêtées avec lui dans un hôtel à Casablanca.

L’arrestation de Jonathan Harroch a eu lieu suite à plusieurs mandats de recherche, en raison de chèques sans provision d’un montant total de plusieurs millions de dirhams. Lors de son interpellation, il a été trouvé en possession de 2,5 grammes de cocaïne, accompagné de deux jeunes femmes dans une chambre d’hôtel.