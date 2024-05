Le Groupe Nation Sportive inaugure le premier UFC Gym au Maroc (VIDEOS)

Le 21 mai dernier, Jonathan Harroch, PDG du Groupe Nation sportive, a concrétisé une étape majeure dans son ambition de démocratiser le sport au Maroc. En partenariat avec le géant américain UFC, il vient, en effet, d’inaugurer le tout premier UFC Gym du pays.

Situé à Viva Park, à Sidi Bernoussi, près de Zénata, ce mégacomplexe de 8.000 m² propose une variété de disciplines sportives, allant de l’haltérophilie au basketball – dans Le cadre d’un partenariat avec la Moroccan basketball association (MBA) -, en passant par des cours collectifs et un espace entièrement dédié au fitness.

Cependant, l’attraction principale de ce centre est sans conteste son octogone, visant à promouvoir les sports de combat à un niveau mondial, le premier du genre au Maroc. Cette initiative reflète l’ambition de Harroch de hisser le Royaume parmi les nations sportives de premier plan, surtout en prévision de l’organisation du Mondial 2030.

L’investissement dans ce premier UFC Gym s’élève à quelque 22 millions de dirhams, avec des abonnements annuels alignés sur les tarifs mensuels pratiqués aux États-Unis et variant de 7.900 à 12.500 dirhams.

Harroch insiste sur le fait que ces prix reflètent la volonté de fournir un service de qualité conforme aux standards internationaux, plutôt que de simplement rentabiliser l’investissement.

À noter que l’ouverture suivante était initialement prévue à Agadir, mais Harroch a décidé de faire un geste symbolique en choisissant le Sahara marocain pour l’implantation du second UFC Gym, sans toutefois annoncer de date précise pour ce projet. Ce choix stratégique témoigne de son engagement envers son pays natal et de son désir de diffuser la pratique des sports de combat dans l’ensemble des régions du Royaume.

Adam Sedlack, CEO d’UFC Gym, a souligné que le Maroc s’est imposé comme une destination naturelle, après Abu Dhabi, et ce, grâce à l’enthousiasme et aux arguments convaincants de Harroch. L’alliance entre UFC et Nation sportive devrait servir de tremplin pour l’expansion en Afrique, mettant en valeur le potentiel du Maroc en tant que destination sportive attrayante pour les athlètes et les investisseurs.

Harroch espère, par ailleurs, que l’ouverture de cet établissement encouragera les fédérations marocaines à s’intéresser davantage aux sports de combat, afin de favoriser leur développement. Cette initiative est de nature à catalyser une nouvelle dynamique sportive au Maroc, alignant le pays avec les normes mondiales et suscitant l’intérêt des jeunes générations pour des disciplines encore émergentes dans le Royaume.

