Cosumar : un modèle de durabilité

Cosumar, acteur de premier plan de l’industrie sucrière, a pris un virage stratégique en matière de transition énergétique et de développement durable. En adoptant une politique axée sur la réduction de son empreinte carbone, l’efficacité énergétique et l’économie circulaire, le groupe entend non seulement moderniser ses processus industriels mais aussi contribuer à la préservation de l’environnement.

Conscient des enjeux environnementaux mondiaux et de l’importance d’une gestion responsable des ressources, Cosumar, leader de l’industrie sucrière nationale, se positionne depuis plusieurs années comme un acteur clé de la transition énergétique dans le pays. Le groupe a adopté une stratégie ambitieuse pour réduire son empreinte carbone, améliorer son efficacité énergétique et promouvoir une économie circulaire dans ses activités.

Diminution des émissions et adoption des sources d’énergie verte

Dans le cadre de ses efforts pour limiter son impact environnemental, Cosumar a mis en place de nombreux projets visant à réduire la consommation d’énergie et à intégrer des sources d’énergie renouvelable dans ses processus de production.

L’une des initiatives majeures est l’utilisation de la biomasse pour remplacer les énergies fossiles dans plusieurs sites de production, notamment avec les chaudières à bagasse. Par exemple, la chaudière du site de Sunabel MBK fonctionne aujourd’hui entièrement à la biomasse, tandis que celle de Sunabel KEK utilise 50% de biomasse. Les sucreries de SUTA et Doukkala, quant à elles, sont en cours d’adaptation pour intégrer davantage la biomasse dans leur mix énergétique.

En complément de ces actions, le parc à pulpes de l’ensemble des sucreries du groupe a substitué le séchage au fuel par le séchage solaire, une technologie qui permet de réduire considérablement les émissions de CO2. Grâce à cette innovation, Cosumar a évité l’émission de 57.000 tonnes de CO2 par an, une réduction significative qui témoigne de l’engagement du groupe à intégrer des solutions durables dans ses opérations.



Innovation technologique pour une meilleure efficacité énergétique

Cosumar a également investi massivement dans la modernisation de ses équipements industriels afin de réduire les pertes d’énergie lors du processus de raffinage du sucre. Cela inclut l’amélioration des systèmes de gestion énergétique avec la généralisation du système de management de l’énergie certifié ISO 50 001 sur tous les sites du groupe.

Cette certification permet au groupe d’optimiser sa consommation d’énergie et d’identifier des opportunités de réduction des coûts, tout en améliorant l’efficacité globale de ses processus de production. Parmi les autres initiatives, Cosumar a mis en place des technologies telles que la recompression mécanique de la vapeur dans sa raffinerie, permettant de réduire la consommation thermique de 15% et d’éviter l’émission de 4.000 tonnes de CO2 chaque année. De plus, le groupe travaille sur un projet d’extension de la cogénération pour éliminer les émissions indirectes et améliorer davantage son efficacité énergétique.

Engagement pour une agriculture durable et «Climat-smart»

L’engagement de Cosumar pour la transition énergétique ne se limite pas à ses opérations industrielles. Le groupe s’implique également dans la promotion d’une agriculture durable, en collaboration avec les agriculteurs qui fournissent la betterave et la canne à sucre.

Cosumar encourage ainsi des pratiques agricoles qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES), comme l’utilisation du pompage solaire pour l’irrigation et la promotion du stockage de carbone dans les sols. Cette approche permet non seulement de répondre aux besoins croissants en énergie propre, mais aussi de renforcer la résilience du secteur agricole national face au changement climatique. À travers ces initiatives, le groupe vise à contribuer à l’action pour le climat tout en assurant la sécurité alimentaire du pays.

L’économie circulaire en marche

L’une des pierres angulaires de la stratégie de Cosumar est son modèle d’économie circulaire, qui permet de valoriser au maximum les ressources utilisées dans ses opérations. Par exemple, chaque sous-produit de la betterave à sucre est réutilisé, que ce soit pour l’alimentation animale ou pour l’industrie des levures. La canne à sucre, quant à elle, produit des fibres qui sont utilisées pour alimenter les chaudières à bagasse dans les sites industriels. En 2023, Cosumar a réussi à valoriser 365.000 tonnes de co-produits, renforçant ainsi son modèle de gestion durable des déchets. Ces efforts font partie de sa stratégie globale visant à minimiser l’impact environnemental de ses activités, tout en maximisant la réutilisation et le recyclage des ressources. Le Plan de management environnemental (PME), conforme à la norme ISO 14 001, encadre la gestion des déchets dans tous les sites du sucrier national.

La stratégie environnementale donne ses fruits

Les performances environnementales du groupe reflètent des résultats significatifs dans sa quête de durabilité. En dix ans, la consommation d’eau industrielle a été réduite de 50% à la raffinerie de Casablanca, tandis que les sucreries de betteraves et de cannes à sucre ont enregistré des baisses respectives de 73% et 64%.

En termes d’efficacité énergétique, Cosumar a réduit de 27% la consommation d’énergie dans le processus industriel de la betterave à sucre, et 50% des énergies fossiles utilisées dans les sucreries de betteraves ont été remplacées par des énergies renouvelables. Depuis 2016, le groupe a également réduit son empreinte carbone de 46%, soulignant ainsi son engagement ferme en faveur d’une industrie plus propre et durable

Vers un avenir plus durable

L’acteur agro-industriel a investi plus de 10 milliards de dirhams pour moderniser son outil industriel et réduire son impact environnemental. Cet investissement s’inscrit dans une vision à long terme qui vise à conjuguer croissance économique et protection de l’environnement. Le groupe se positionne ainsi comme un pionnier de la durabilité dans le secteur sucrier national et un modèle pour les autres entreprises du pays.

L’engagement de Cosumar pour la transition énergétique et la durabilité est un exemple concret de la manière dont une entreprise peut harmoniser ses intérêts économiques avec les préoccupations environnementales et sociales. Grâce à des investissements importants dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’économie circulaire, le groupe continue de jouer un rôle majeur dans la réduction de l’empreinte écologique du Maroc, tout en assurant la pérennité de ses activités et en contribuant à la sécurité alimentaire du pays.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO