Casabus renforce son service client grâce à une solution digitale innovante

Casabus, opéré par alsa, a mis en œuvre des améliorations majeures au niveau de son Centre de Relations Clients (CRC) avec l’intégration de nouvelles technologies dans le but de maintenir la satisfaction client, rester à l’écoute des besoins des usagers du bus et assurer une disponibilité continue.

Un taux de disponibilité de 95% avec un temps de réponse de 8 secondes seulement

L’une des avancées les plus significatives est la réduction du temps d’attente pour les appels entrants, désormais limité à seulement 8 secondes. Cette performance est rendue possible par l’implémentation d’un système de téléphonie avancé, qui a permis d’atteindre un taux de disponibilité de 95%. L’optimisation du système de téléphonie permet également de prendre en charge les 5 % restants des appels reçus et perdus lorsque l’équipe dédiée est déjà en communication. Dès qu’un agent est disponible, il rappelle les clients, garantissant ainsi que chaque appel manqué soit suivi de manière proactive.

Le CRC de Casabus distingué par le prix du meilleur service client du groupe Alsa à l’international

Ces efforts se reflètent également dans la reconnaissance obtenue par l’équipe dédiée du Centre de Relations Client le 27 Juin 2024 à Madrid, avec l’attribution du prix du meilleur service client du groupe Alsa à l’international. Cette distinction témoigne des progrès réalisés et de l’impact positif des nouvelles technologies mises en place pour améliorer continuellement les opérations et la satisfaction des clients.

Un outil CRM de pointe pour un traitement efficace des réclamations clients

En parallèle, Casabus opéré par alsa a intégré un outil CRM de pointe, transformant profondément la gestion et le suivi des réclamations. Ce système avancé permet un traitement plus rapide et plus rigoureux des demandes, renforçant l’efficacité opérationnelle du CRC. L’outil CRM facilite également une meilleure traçabilité et un suivi détaillé des réclamations, illustrant l’engagement de Casabus à offrir un service client irréprochable.