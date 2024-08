Oriental Connect renforce les liens entre la diaspora marocaine et l’Oriental

La Wilaya de l’Oriental, le Conseil de la Région de l’Oriental et le Centre Régional d’Investissement de la Région de l’Oriental dévoilent Oriental Connect, une plateforme digitale dédiée à la diaspora marocaine, à l’occasion de la Journée Nationale des Marocains Résidents à l’Etranger (MRE) célébrée, chaque année, le 10 aout.

Conformément aux Hautes Orientations Royales et à l’appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, d’associer les MRE au développement du Royaume, la région de l’Oriental met l’accent sur sa diaspora, forte de plus d’1 million de Marocains, en lançant une plateforme en ligne voulue comme un lien privilégié entre les MRE et leur région d’origine.

Bien plus qu’un simple slogan, « Parce que nos racines nous unissent, où que nous soyons » est surtout une invitation aux MRE – nés dans la région ou y ayant des racines familiales profondes- à célébrer un héritage commun, à découvrir de nouvelles opportunités d’investissement et à construire un avenir prospère.

Oriental Connect a pour vocation de faciliter les interactions et de renforcer les liens communautaires, en permettant à cette force vive de contribuer activement au développement de la région de l’Oriental et à son rayonnement à travers le monde.

A travers cette plateforme, il sera possible pour chaque MRE de rester informé sur les nombreuses opportunités d’investissement aux quatre coins de l’Oriental, de bénéficier de l’accompagnement nécessaire pour s’implanter ou s’installer, d’accéder à des informations sur les procédures administratives, sur les événements de la Région, les opportunités professionnelles, les services éducatifs et bien encore.

Effective dès ce 10 aout, la plateforme offre ainsi la possibilité aux utilisateurs de créer un compte afin de faciliter l’accès aux différentes fonctionnalités, soit un accès digital permanent à l’information, l’occasion d’interagir avec d’autres membres de la diaspora et les acteurs locaux à travers des forums de discussions thématiques, et d’intervenir dans la vie de la Région en répondant aux sondages et aux consultations citoyennes concernant les Marocains Résidents à l’Etranger.

Déclinaison d’Oriental Now, Oriental Connect met également en lumière les projets structurants, les perspectives d’attractivité et les grands chantiers régionaux, ainsi que la dynamique territoriale enclenchée et positionnant l’Oriental parmi les régions leviers de l’économie nationale.