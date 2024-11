Oriental Connect : le trait d’union digital d’une région en mutation

Fidèle à son engagement de longue date envers les Marocains Résidant à l’Étranger (MRE), Roi Mohammed VI a annoncé, dans son discours du 49ème anniversaire de la Marche Verte, un chantier de « renaissance institutionnelle ».

La Vision Royale vise à mobiliser les compétences et expertises de cette diaspora dynamique, en soutenant les porteurs d’initiatives et de projets innovants. L’attention du Souverain à ce sujet exige et invite en évidence à une lecture de l’existant, ce qui nous renvoie pour le présent papier vers la Région de l’Oriental, où le digital réinvente sa relation avec sa diaspora et affirme sa transformation numérique avec audace, à travers l’initiative « Oriental Connect ».

Cette passerelle digitale, pilier d’un écosystème technologique en plein essor, incarne la vision d’une contrée résolument tournée vers son avenir numérique, qui aspire à l’excellence en phase avec les Orientations Royales. À l’aube de cette troisième décennie du 21ème siècle, la région de l’Oriental se révèle comme un territoire en pleine métamorphose, porté par une dynamique de développement sans précédent.

Cette terre millénaire, jadis prisée pour sa position géostratégique aux confins de la Méditerranée, connaît depuis le Discours Royal de 2003 pour le développement de l’Oriental une renaissance spectaculaire. Au cœur de cette transformation se dresse le Centre Régional de l’Investissement de l’Oriental (CRIO), véritable Chantier Royal au service du développement de la Région.

Sous cette Impulsion, le territoire a vu émerger des réalisations majeures, à l’image du mégacomplexe portuaire et industriel Nador West Med, dont l’achèvement entre dans ses dernières phases, qui s’impose comme le futur hub énergétique et logistique de la Méditerranée occidentale.

Le Technopôle d’Oujda, véritable centre névralgique de l’innovation régionale, la rocade méditerranéenne qui redessine les voies d’échanges le long du littoral, le parc industriel intégré de Selouane, ainsi que l’ambitieux agropole de Berkane, fleuron agroalimentaire, témoignent de l’envergure des ambitions portées pour ce territoire.

Oriental Connect : la diaspora au cœur de la révolution numérique régionale

Dans le sillage de ces mutations infrastructurelles, la région de l’Oriental orchestre une transformation numérique substantielle, s’appuyant sur une diaspora présente en grand nombre dans les pays européens. Cette force vive, dispersée mais unie par un attachement indéfectible à sa terre natale, se voit aujourd’hui offrir un pont digital innovant à travers la plateforme « Oriental Connect » (www.orientalconnect.ma).

Née de la vision commune de la Wilaya de l’Oriental, du Conseil de la Région et du CRIO, cette initiative, opérationnelle depuis 2/3 août 2024, déploie un écosystème digital complet au service de cette frange des MRE. La plateforme leur ouvre un accès privilégié aux opportunités d’investissement disséminées dans la Région, tout en proposant un accompagnement personnalisé pour leur implantation. Elle constitue également un portail exhaustif centralisant les démarches administratives, les événements régionaux, les perspectives professionnelles et les services éducatifs, devenant ainsi le point d’ancrage digital indispensable entre la diaspora et sa terre d’origine.

CRI Invest : la digitalisation au service de l’investissement des MRE

La plateforme CRI Invest, lancée en 2019, incarne elle aussi cet engagement pour la transformation digitale des services de l’investissement, en œuvrant particulièrement pour une modernisation administrative. Grâce à cet outil numérique, les Centres Régionaux d’Investissement ont considérablement amélioré l’accompagnement offert aux investisseurs, notamment aux MRE désireux de contribuer au développement de leur région d’origine.

En 2023, la région de l’Oriental a affiché des résultats particulièrement probants, avec un délai moyen d’instruction des dossiers par la Commission Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI) réduit à moins de 10 jours.

CRI Invest permet aux porteurs de projets de soumettre leurs demandes, de suivre l’avancement de leurs dossiers et d’accéder à un ensemble de ressources utiles, le tout dans un environnement intuitif et accompagné d’un service d’assistance en ligne. Cette plateforme illustre la capacité du numérique à transformer en profondeur les processus administratifs liés à l’investissement.

Son déploiement réussi dans la région de l’Oriental en fait un modèle à même d’inspirer d’autres territoires marocains soucieux d’offrir un cadre d’affaires plus efficient et attractif aux investisseurs, nationaux comme étrangers. Un écosystème digital complet à la disposition des investisseurs de la diaspora Le CRI de l’Oriental a développé une palette d’innovations digitales pour faciliter l’expérience des investisseurs, particulièrement celle des MRE, et stimuler le dynamisme économique local. Au cœur de ce dispositif figure l’Observatoire de l’Investissement, véritable guichet unique d’informations stratégiques.

Grâce à cet outil, les porteurs de projets peuvent ausculter en détail les données régionales, identifiant avec précision les opportunités les plus prometteuses. Complétant cette offre, la plateforme BPI (Business Plan Interactif) constitue une avancée décisive pour l’entrepreneuriat. Pensée comme un compagnon virtuel des créateurs d’entreprise, elle leur permet d’évaluer la faisabilité et la rentabilité de leurs initiatives, bénéficiant d’une interface intuitive et d’un accompagnement sur-mesure.

La marketplace Intaj Oriental, quant à elle, offre une vitrine numérique aux entreprises, coopératives et auto-entrepreneurs de la région. En facilitant leurs connexions avec de nouveaux acheteurs et partenaires, cet outil contribue efficacement à dynamiser l’économie locale. Enfin, la plateforme Chikaya digitalise le traitement des réclamations et demandes de conciliation, améliorant ainsi la qualité de l’interface entre le CRI et les investisseurs. Ces efforts sont complétés par des « caravanes digitales » proposant à distance formations et suivis personnalisés aux porteurs de projets.

Une constellation de projets structurants au service de l’ambition numérique régionale

Aujourd’hui, l’Oriental entreprend une transformation profonde à travers des projets emblématiques porteurs de l’ambition numérique régionale. Le Technopôle d’Oujda incarne cette vision de transformation numérique et de développement économique. Ce complexe multidimensionnel, édifié en 2009, réunit une zone franche, un espace dédié aux PME, un retail park, une plateforme commerciale, le centre Oujda Shore spécialisé dans l’offshoring, ainsi qu’un Campus du savoir.

Son fleuron, la « Zone 01 », sert d’incubateur de talents numériques, formant en 18 mois des développeurs full stack capables de répondre aux exigences du marché mondial. Cette dynamique technologique s’accompagne du projet ambitieux « Oujda City Center », un investissement de 7 milliards de dirhams porté par la Société foncière « Iskane ».

S’étendant sur 55 hectares, ce pôle avant-gardiste se positionne comme une vitrine de l’Oriental moderne, alliant innovation architecturale et infrastructures intelligentes pour catalyser l’émergence d’un hub économique et technologique d’envergure nationale.

La convergence entre les infrastructures modernes, le vivier de talents en pleine expansion et l’écosystème d’accompagnement fait de l’Oriental une terre d’opportunités particulièrement attractive pour sa diaspora. Cette dynamique vertueuse, soutenue par une gouvernance proactive et un capital humain qualifié, positionne la Région comme une destination en émergence pour les investisseurs en quête de marchés émergents dans le domaine numérique.

L’Oriental continue dans sa vocation qui vise à mettre pieds un hub digital régional incontestable, déterminé à offrir aux MRE et autres investisseurs un écosystème fertile pour déployer leurs projets innovants et participer à l’essor d’un territoire en pleine métamorphose.