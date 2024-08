Belle hausse des recettes touristiques au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Les recettes touristiques ont affiché une hausse de 1,6% à fin mai 2024, et ce après une baisse de 4,2% au premier trimestre de l’année en cours, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

« Les recettes touristiques se sont améliorées de 10,9% au cours des deux premiers mois du deuxième trimestre de 2024, portant leur croissance à 1,6% à fin mai 2024, après un recul de 4,2% au premier trimestre de 2024 », indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Par ailleurs, le nombre de nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés s’est raffermi de 15% durant les deux premiers mois du deuxième trimestre 2024, après une hausse de 2,9% au cours du premier trimestre 2024, ajoute la même source. Concernant le volume de ces nuitées, il s’est accru de 8,3% au terme des cinq premiers mois de 2024, porté par le renforcement des nuitées des non-résidents de 13%. Ainsi, le flux des arrivées à la destination « Maroc » a dépassé les 7,4 millions d’arrivées au terme du premier semestre 2024, en consolidation de 13,9%.

Cette performance revient au renforcement des arrivées de touristes étrangers (+16,3%) qui représentaient une part de 54,2% du total des arrivées. Concernant le nombre des arrivées des Marocains Résidant à l’Étranger (MRE), il s’est renforcé de 11,2%, à fin juin 2024, avec une part du total des arrivées de 45,8%.

En effet, plus de 4,1 millions d’arrivées ont été accueillies aux postes frontières du Maroc au T2-2024, en consolidation de 14,8%, après une hausse de 12,8% au T1-2024. Ce résultat fait suite à la performance des arrivées des touristes étrangers de +17,1% et de celles des MRE de +12,3%, après +15,4% et +9,8% respectivement à fin mars 2024.

Après la croissance exceptionnelle de 55,8% enregistrée au premier trimestre 2023, la valeur ajoutée du secteur du tourisme s’est améliorée de 1,9% au titre du premier trimestre de 2024.

Cette croissance se serait accélérée au deuxième trimestre 2024, comme en témoigne les performances de l’ensemble des indicateurs du secteur au cours de ce trimestre.

S.L