GITEX Africa 2024 : Mitsumi Distribution renforce sa présence au Maroc et en Afrique

Mitsumi Distribution, un leader en solutions IT, télécoms, IA et à valeur ajoutée au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), a récemment participé au GITEX Africa 2024. Cet événement a été une opportunité pour Mitsumi de présenter ses dernières innovations technologiques. Avec une présence dans 28 pays et des partenariats avec plus de 3200 acteurs, Mitsumi Distribution a mis en avant son rôle dans l’industrie.

Les fournisseurs présents sur le stand de Mitsumi comprenaient des entreprises notables telles que Acer, Asus, Canon, Dell Technologies, HP, Lenovo, Samsung et Seagate. Cette présence a mis en lumière l’engagement de Mitsumi à offrir une gamme complète de produits et solutions pour divers besoins.

« Notre participation au GITEX Africa 2024 a été une occasion de montrer nos partenariats et nos nouvelles stratégies », a déclaré M. Mitesh Shah, Directeur Général de Mitsumi Distribution. « L’IA reste un sujet clé, et cet événement a permis de discuter de son impact croissant. »

Au GITEX Africa 2024, Mitsumi s’est concentrée sur le potentiel de l’IA en Afrique, réunissant divers experts et décideurs pour explorer les opportunités offertes par cette technologie. Mitsumi Distribution s’est positionnée comme un acteur majeur, apportant des innovations et des partenariats stratégiques pour l’avenir de la distribution technologique.

En juin 2023, Mitsumi Distribution a ouvert un bureau à Casablanca, renforçant ainsi sa présence au Maroc et en Afrique du Nord. Cette expansion vise à mieux comprendre les besoins locaux, établir des partenariats et soutenir les entreprises marocaines et africaines dans leur transformation numérique. Le choix de Casablanca comme siège régional pour l’Afrique du Nord reflète la stratégie de Mitsumi de développer ses offres et services en Afrique, en particulier dans la région francophone.