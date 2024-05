Wafa Assurance lance son activité assurance vie au Gabon

La Commission régionale de Contrôle des Assurances, régulateur du secteur des assurances de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), a octroyé, le 16 avril 2024, à Wafa Assurance Vie Gabon, filiale de Wafa Assurance, l’agrément pour opérer la branche Vie au Gabon.

Avec une présence dans 6 pays en Afrique (Maroc, Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun, Tunisie et Egypte), où elle réalise environ 13 milliards de dirhams de chiffre d’affaires, Wafa Assurance renforce ainsi ses activités dans le continent, et notamment dans la zone CIMA, en intégrant un marché prometteur.

Dotée d’un capital social de 5 milliards de Francs CFA (environ 82 millions de dirhams), Wafa Assurance Vie Gabon ambitionne de participer activement au développement du secteur de l’assurance Vie au Gabon à travers une offre produits (épargne et décès) diversifiée, adressant les besoins du plus grand nombre et distribuée à travers des canaux adaptés.

Wafa Assurance confirme ainsi sa volonté de mettre son expertise au service du développement du continent africain, en capitalisant sur son statut de leader de l’assurance en Afrique (hors Afrique du Sud) et sur les synergies développées avec le groupe Attijariwafa Bank.