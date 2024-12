Service client : Wafa Assurances récompensée au ESCDA 2025 (VIDEO)

Lors de la 8ème édition de « Élu Service Client de l’Année Maroc », Wafa Assurances a été récompensée pour la quatrième fois grâce à son excellence en matière de satisfaction client. Ce trophée illustre l’engagement de l’entreprise à innover et à placer le client au cœur de sa stratégie.

Cette distinction repose sur une approche multicanale, une formation continue des équipes et une méthodologie rigoureuse, appliquée à tous les métiers de l’assurance. L’amélioration continue et l’adoption des nouvelles technologies figurent parmi les clés de cette performance durable.

Wafa Assurances voit dans ce titre un levier pour renforcer la fidélité et la confiance de ses clients. Avec des ambitions d’intégrer davantage l’intelligence artificielle et d’offrir des expériences toujours plus fluides, la compagnie s’affirme comme un acteur majeur de l’assurance au Maroc.