Normes ESG/RSE: les experts partagent les best practices (VIDEO)

« Conformité aux critères ESG, où en sont les entreprises au Maroc ? » C’était le thème de la dernière table ronde organisée par Les inspirations ECO. La table ronde était composée de Abdellah Talib, directeur du Développement durable, Communication et Innovation à Lydec, Taoufik Lachker Hidara, directeur général de la Marocaine Vie, Fatima Zahra El Khalifa, vice-présidente de la Commission RSE à la CGEM, Assia Benhida, Partner Market & ESG Leader Maghreb – PwC Maroc et Mamoun Tahri Joutei, directeur central Intelligence économique & Développement durable Pôle gouvernance & RSE du groupe Bank Of Africa.

En tant que filiale de Société Générale, la Marocaine Vie s’engage à intégrer des pratiques durables dans ses activités et à contribuer positivement au développement économique, social et environnemental. Taoufik Lachker Hidara, directeur général de la compagnie spécialisée en assurance de personnes, met en lumière le vaste programme initié il y a quelques années pour intégrer pleinement ces critères dans ses pratiques et ses politiques.

Abdellah Talib, directeur du Développement durable, Communication et Innovation à Lydec assure qu’il est nécessaire de mettre en place une feuille de route et qu’il n’y a pas de modèle similaire à chaque entreprise. « Chacun doit trouver son modèle en fonction de la taille et des critère sde son entreprise ». Vidéo.