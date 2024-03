Label RSE de la CGEM : comment ça marche ? (VIDEO)

« Conformité aux critères ESG, où en sont les entreprises au Maroc ? » C’était le thème de la dernière table ronde organisée par Les inspirations ECO. La table ronde était composée de Abdellah Talib, directeur du Développement durable, Communication et Innovation à Lydec, Taoufik Lachker Hidara, directeur général de la Marocaine Vie, Fatima Zahra El Khalifa, vice-présidente de la Commission RSE à la CGEM, Assia Benhida, Partner Market & ESG Leader Maghreb – PwC Maroc et Mamoun Tahri Joutei, directeur central Intelligence économique & Développement durable Pôle gouvernance & RSE du groupe Bank Of Africa.

Initié en 2006 sous forme de charte, le Label RSE de la CGEM a su évoluer pour devenir une référence reconnue dans le monde des affaires. Sur les 124 entreprises actuellement labellisées, 30 % sont des PME, relève l’intervenante. Elle assure que les grandes entreprises jouent un rôle moteur dans cette transition, conscientes que l’obtention du label nécessite un investissement conséquent, tant en termes de ressources que d’audit.

«Il faut savoir que l’audit pour l’obtention du Label RSE de la CGEM est rigoureux et complet. Il s’attache à évaluer différents aspects de l’entreprise, depuis l’égalité et l’équité en interne jusqu’à son impact sur son environnement, en passant par la gouvernance», fait-elle savoir.

Des critères précis, appuyés par des données tangibles, sont examinés, notamment le nombre de femmes occupant des postes de direction, les mesures anticorruption mises en place, les heures de formation dispensées aux employés, ainsi que les actions en faveur du bien-être et du développement du personnel.

«Obtenir le Label RSE ne se limite pas à un simple audit. C’est également l’occasion pour les entreprises de présenter leur stratégie en matière de RSE. Cette démarche s’inscrit dans une perspective d’amélioration continue», précise Fatima Zahra El Khalifa.