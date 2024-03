Comment Bank Of Africa intègre les critères ESG ? (VIDEO)

« Conformité aux critères ESG, où en sont les entreprises au Maroc ? » C’était le thème de la dernière table ronde organisée par Les inspirations ECO. La table ronde était composée de Abdellah Talib, directeur du Développement durable, Communication et Innovation à Lydec, Taoufik Lachker Hidara, directeur général de la Marocaine Vie, Fatima Zahra El Khalifa, vice-présidente de la Commission RSE à la CGEM, Assia Benhida, Partner Market & ESG Leader Maghreb – PwC Maroc et Mamoun Tahri Joutei, directeur central Intelligence économique & Développement durable Pôle gouvernance & RSE du groupe Bank Of Africa.

L’intégration de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans le secteur bancaire constitue un enjeu majeur pour le développement durable et l’impact positif sur la société. «C’est dans cette optique que Bank of Africa (BOA), par le biais de son engagement continu envers la RSE, a pris des mesures tangibles pour aligner ses activités sur des pratiques durables», indique Mamoun Tahri Joutei, directeur central Intelligence économique & Développement durable Pôle gouvernance & RSE du groupe Bank Of Africa. Depuis les premières discussions sur la nécessité d’une approche extrafinancière en 2003, la banque a fait des pas significatifs dans la mise en place d’une méthodologie fiable et évaluable pour aborder les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Cette démarche méthodologique s’est concrétisée par l’obtention de certifications telles que l’ISO 14001, l’ISO 45001 et d’autres, qui ont permis à la banque de structurer ses pratiques et d’assurer une évaluation crédible de ses actions. Dans cette optique, la BOA a également opté pour une évaluation globale extrafinancière, fournissant ainsi un cadre de référence pour définir les actions nécessaires à l’amélioration continue de ses performances en matière de RSE. «Cette approche, intégrant des recommandations et des conseils, a permis à la banque de se positionner en tant que leader dans son secteur», explique-t-il.