Partenariat pour la durabilité : sensibilisation des agriculteurs par ADM, GIZ et l’ONCA

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), l’agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) et l’Office Nationale du Conseil Agricole (ONCA) ont organisé, du 27/11/2023 au 07/02/2024, des sessions de sensibilisation au profit de 1500 agriculteurs riverains au réseau autoroutier, au niveau des régions de Beni Mellal-Khénifra, Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al-Hoceima et Fès-Meknès.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Al Ard », déployé par ADM, depuis une dizaine d’années, et qui vise à protéger les talus autoroutiers contre l’érosion hydrique et à les stabiliser moyennant des plantes autochtones, sélectionnées après de nombreuses recherches en génie biologique.

Dans ce sens, ADM a décidé d’associer les agriculteurs riverains à l’autoroute dans le processus de multiplication et de production de semences et plantes autochtones dédiées à la stabilisation des talus autoroutiers créant ainsi une activité génératrice de revenu dans le cadre d’une nouvelle chaine de valeur.

Objectifs des sessions de sensibilisation

Les sessions de sensibilisation avaient pour objectif d’introduire aux agriculteurs riverains cette nouvelle chaine de valeur, d’expliquer les opportunités qu’elle pourrait leur offrir dans un contexte de stress hydrique, et d’exposer les multiples avantages de la multiplication des semences et des plantes autochtones.

Ont profité également de ces séances des étudiants de l’Institut des Techniciens Spécialisés en Agriculture (ITSA) afin de les initier à ces pratiques innovantes et durables.

Toutes ces actions et bien d’autres s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de développement durable et RSE d’ADM, et témoignent de son engagement à faire de l’autoroute un passage heureux.