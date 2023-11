CFG Bank obtient l’approbation de l’AMMC pour une cotation à la Bourse de Casablanca

CFG Bank a obtenu, le 22 novembre 2023, le visa de l’AMMC sous la référence V/EM/001/2023 pour une introduction à la Bourse de Casablanca. Cette introduction en bourse sera réalisée par voie d’augmentation du capital social réservée au public à hauteur d’un montant global (prime d’émission incluse de 599.999.950 dirhams).

CFG Bank, banque universelle depuis décembre 2012, a été pionnière dans les métiers de la tanque d’affaires au Maroc. Elle a été fondée en 1992 par Adil Douiri, Amyn Alami et des institutionnels marocains et étrangers. CFG Bank s’est affirmée depuis sa création en tant qu’une des premières banques d’affaires indépendante et multi-métiers au Maroc. Elle jouit d’un positionnement fort sur plusieurs segments de marché qui ont construit sa notoriété

En novembre 2015, CFG Bank a lancé son activité de banque de détail avec la promesse de délivrer un service premium au profit du plus grand nombre.

Depuis 2015, CFG Bank est organisée autour de deux pôles, la banque commerciale et la banque de financement et d’investissement.

L’introduction en bourse de CFG Bank lui permettra notamment de renforcer ses fonds propres pour accompagner la croissance rapide de son bilan, d’accroitre sa notoriété et sa proximité auprès de ses partenaires et du grand public ainsi que d’ouvrir son capital aux salariés et aux clients pour les associer à la croissance future de la Banque.