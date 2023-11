LG : de jeunes handicapés brillent au GITC 2023

LG Electronics (LG) a accueilli la finale du 2023 Global IT Challenge for Youth with Disabilities (GITC) à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, du 24 au 28 octobre. Cet événement couronné de succès, organisé hors ligne pour la première fois en quatre ans, a vu 461 jeunes handicapés de 18 pays différents concourir dans un total de six défis informatiques diversifiés.

Les défis comprenaient le défi eTool en deux parties, qui testait les compétences des participants en matière de création de diapositives de présentation et d’utilisation de feuilles de calcul ; le défi eLifeMap, qui évaluait la capacité des participants à effectuer des recherches de textes et d’images en ligne ; le défi eContent, qui évaluait les capacités de production et d’édition vidéo ; et le défi eCreative, qui demandait aux participants de coder un programme de voiture autonome et de développer une idée de technologie améliorant la qualité de vie des personnes handicapées.

Créé en 2011 pour aider les jeunes handicapés à mieux maîtriser les technologies de l’information et de la communication (TIC) et les aider à acquérir la confiance et les outils pratiques nécessaires pour s’engager pleinement dans la société, le GITC 2023 a été accueilli par LG Corporation, le ministère sud-coréen de la santé et de la protection sociale ainsi que le gouvernement d’Abou Dhabi, et organisé par LG, la Zayed Higher Organization, les Émirats arabes unis et le comité d’organisation du GITC.

À ce jour, plus de 5 000 jeunes handicapés de 40 pays ont participé au GITC. Le concours continue de servir de tremplin pour les jeunes handicapés, de nombreux anciens participants se destinant à des carrières dans les domaines liés aux technologies de l’information et dans d’autres secteurs d’activité.

Historiquement, la plupart des participants aux GITC viennent de pays d’Asie, notamment de Corée du Sud, de Chine, du Viêt Nam et de Thaïlande. Cette année, cependant, le GITC a gagné en diversité, accueillant pour la première fois des jeunes de pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, tels que l’Égypte et le Kenya.

À l’issue de cet événement rigoureux de cinq jours, Muhammad Naazir Danesh, de Malaisie, a été désigné comme le grand gagnant du GITC 2023. Il a obtenu d’excellentes notes dans toutes les catégories du GITC de cette année.

Malgré un grave handicap physique, Muhammad Naazir Danesh a toujours été passionné par le domaine des technologies de l’information depuis son enfance. Malgré les difficultés qu’il rencontre, il souhaite devenir un jour un spécialiste des technologies de l’information. Motivé par la reconnaissance de ce GITC, il est déterminé à travailler dur pour réaliser son rêve.

« Mon parcours pour devenir un leader mondial des technologies de l’information a été pavé par les contributions inestimables de ceux que j’ai rencontrés », a déclaré Muhammad Naazir Danesh. « Cette reconnaissance est à la fois un honneur et une motivation pour poursuivre mes plus grands rêves à l’avenir ».

Au cours de l’événement, LG a présenté aux concurrents son kit UP universel dans un espace d’exposition dédié situé à côté du lieu du concours. Le kit, dévoilé pour la première fois à l’IFA 2023, est une collection d’accessoires et de compléments innovants pour les appareils électroménagers, conçus pour faciliter l’utilisation pour tous, indépendamment du sexe, de l’âge ou du handicap. Les concurrents du GITC qui ont expérimenté le kit UP universel en personne n’ont pas tari d’éloges sur les nouvelles solutions inclusives de LG.

En outre, l’entreprise a mis en place une zone photo qui reprend la promesse de la marque Life’s Good et a même distribué des produits de marque qui englobent la philosophie et les valeurs fondamentales de la marque LG. Le GITC a été l’événement principal pour montrer la signification de Life’s Good, avec tous les participants qui ont travaillé dur pour relever leurs défis, même lorsqu’ils étaient confrontés à des tâches difficiles. L’entreprise espère que tous les participants à la GITC continueront à relever des défis audacieux et à faire preuve d’optimisme pour surmonter les difficultés qu’ils rencontreront à l’avenir.

En tant qu’entreprise citoyenne responsable, LG continuera à donner aux jeunes handicapés du monde entier les moyens d’agir en soutenant des initiatives telles que le GITC. « Le GITC est la plateforme idéale pour les jeunes handicapés qui cherchent à communiquer avec le monde par le biais des technologies de l’information, en transcendant les barrières en termes de capacité, de religion et de nationalité », a déclaré Yoon Dae-sik, vice-président senior des relations extérieures de LG Electronics. « Nous continuerons à soutenir les jeunes handicapés par l’intermédiaire du GITC et à les encourager à poursuivre leurs rêves.