Industries : la puissance des réseaux privés 5G

Le fournisseur mondial de solutions de technologies de l’information et de la communication a organisé la «5G Growing : 5G-Advanced Industrial Innovation Joint Conference» lors du Mobile World Congress (MWC2023), à Shanghai. Lors de la conférence, ZTE a dévoilé une série de nouveaux produits pour les réseaux industriels 5G sur le terrain, notamment le 5G UniEngine V1100A, le SmartEdge 6100 et le MSE N100. Le 5G UniEngine V1100A est une solution tout-en-un exceptionnelle pour les réseaux industriels 5G privés.

Suivant un principe de conception intégré, le UniEngine V1100A intègre de manière transparente les fonctionnalités du cœur 5G, du RAN 5G et d’une gestion simplifiée. De plus, le produit offre une puissance de calcul robuste permettant le déploiement d’applications tierces et une exigence pour les environnements de production visant à atteindre l’intégration cloud et réseau. Grâce à une exploitation et une maintenance simplifiées, les clients industriels peuvent gérer efficacement leurs réseaux et services privés 5G avec leurs équipes informatiques.

De plus, doté de fonctionnalités telles que l’URLLC, le TSN et le FRER, le UniEngine V1100A garantit une assurance déterministe pour les services critiques dans les zones de production centrales. Sa nature polyvalente le rend adapté aux réseaux de terrain dans divers secteurs industriels, notamment la fabrication, l’exploitation minière, la sidérurgie, les ports, et bien d’autres.

Une technologie de pointe

The SmartEdge 6100 (SE6100) est une passerelle industrielle déterministe de pointe spécialement conçue pour prendre en charge les protocoles de réseau à sensibilité temporelle (TSN). Avec sa large gamme d’interfaces industrielles, sa grande fiabilité, ses puissantes capacités de calcul et sa robuste adaptabilité environnementale, le SE6100 offre des performances exceptionnelles. Il propose un transfert de paquets basé sur le matériel, un réseau local 5G natif et des capacités déterministes, ce qui en fait un nœud tout-en-un idéal pour accéder et gérer divers équipements industriels sur site.

Le SE6100 trouve de nombreuses applications dans divers scénarios industriels sur le terrain, tels que le contrôle à distance, la fabrication industrielle, la gestion PLC, le tri logistique, et bien d’autres. Le MSE N100 est un instrument de test portable innovant et leader de l’industrie, conçu pour la simulation et la vérification de services industriels. Il introduit l’architecture APP+Server et intègre les fonctionnalités de simulation de services ToB, d’évaluation de la qualité et d’analyse des journaux.

En répondant aux points problématiques des tests d’acceptation ToB, il permet la simulation de signaux de service et les tests d’acceptation sans interrompre les véritables services industriels. Actuellement, le MSE N100 peut simuler divers services industriels typiques, tels que le PLC, les vidéos multi-canaux et les paquets ping continus avec des intervalles de centaines de millisecondes. *

Il fournit également des rapports statistiques sur les retards de paquets (avec une précision à la milliseconde), les gigues, la fiabilité et la perte de paquets. Le MSE N100 prend en charge l’accès WiFi et dispose d’une interface Web minimaliste conviviale pour une utilisation facile. Avec sa large gamme d’applications, le MSE N100 est largement utilisé pour le débogage et les tests d’acceptation de réseaux privés 5G dans divers secteurs tels que le réseau électrique, la fabrication, l’exploitation minière et l’industrie sidérurgique, notamment.

À ce jour, la combinaison de la 5G et de l’Internet industriel en Chine a gagné une impulsion significative, avec des applications 5G dans des usines entièrement connectées passant d’un rôle de soutien à un rôle essentiel dans la production principale. L’introduction de ces trois produits par ZTE jouera un rôle crucial dans la promotion du déploiement de réseaux 5G sur le terrain dans les processus de production principaux de diverses industries. De plus, ces produits donneront aux clients industriels les moyens de libérer tout le potentiel de la technologie 5G, ce qui entraînera une efficacité opérationnelle améliorée et une productivité accrue.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO