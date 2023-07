Maroc Telecom : Mycloud.ma élu Microsoft Partner of the Year 2023

Mycloud.ma par Casanet, filiale du groupe Maroc Telecom, a obtenu pour la quatrième fois, le prix du meilleur partenaire pays Microsoft pour l’année 2023 au Maroc. L’entreprise a été distinguée parmi les meilleurs partenaires Microsoft du monde entier pour avoir démontré une excellence en matière d’innovation et de mise en œuvre de solutions client basées sur la technologie Microsoft.

D’après Yassir Lamrani, directeur général de Casanet, cette nouvelle nomination en tant que Microsoft Partner of the Year affirme l’engagement constant de l’entreprise : “Remporter ce prix pour la quatrième fois confirme notre statut de leader incontesté au Maroc. Cette reconnaissance vient témoigner de notre expertise en matière de déploiement des solutions Microsoft. Il s’agit du fruit du travail acharné de nos équipes mais c’est aussi la résultante d’une collaboration réussie avec Microsoft, et ce depuis plusieurs années. ».

Les Microsoft Partner of the Year Awards récompensent les partenaires de Microsoft qui ont développé et fourni des applications, des services et des appareils basés sur les technologies Microsoft au cours de l’année écoulée. Les prix ont été décernés dans différentes catégories et les lauréats sont choisis parmi plus de 4 200 candidatures provenant de plus de 100 pays du monde entier.

Nicole Dezen, Chief Partner Officer et Corporate Vice President du Global Partner Solutions à Microsoft, a déclaré que « Les nouvelles solutions et services innovants, proposés par les lauréats de cette édition, ayant à la fois un impact positif sur les clients et facilitant la transformation numérique démontrent le champ des possibles grâce au Cloud Microsoft. »

Pour rappel, www.mycloud.ma offre le meilleur du cloud mondial à toutes les entreprises Marocaines de manière simple, sécurisée et avec un paiement en dirhams. Grâce à leur marketplace directement connectée à l’offre du leader mondial de la distribution informatique INGRAM MICRO, ils disposent d’un catalogue riche qu’ils peuvent livrer en un temps record par rapport à la concurrence.

Maroc Telecom confirme ainsi son positionnement précurseur en matière de Cloud Computing. Le groupe suggère depuis quelques années déjà, des offres cloud destinées aux entreprises. Il s’agit principalement d’offres de services d’infrastructure (IAAS), de stockage et de logiciels (SAAS), supervision et administration de la sécurité des systèmes d’information (SOC) et de sauvegarde (BAAS).