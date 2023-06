La 5G au Maroc, c’est pour quand ? (VIDEO)

C’est dans une salle comble que s’est tenue une nouvelle table ronde, dans le cadre du cycle de conférence du Cercle des ÉCO, organisé par le Groupe Horizon Press, traitant de la thématique «Digitalisation de l’économie, état des lieux et perspectives». Afin d’établir un bilan de la digitalisation de l’économie, un panel d’experts dans plusieurs domaines s’est mobilisé pour répondre aux questions posées par Moulay Ahmed Belghiti, rédacteur en chef du journal Les Inspirations ÉCO. Il s’agit, en l’occurrence, de Narjis Ouedrhiri, COO délégué-membre du Comex chez Société Générale Maroc, Selma El Mansar, directrice de projet chez McKinsey & Company, Salma Karim, chef du département capital humain et innovation à l’Agence de développement du digital (ADD), Mehdi Lahlou, directeur technique et des systèmes d’information chez inwi et Rafiq El Alami, directeur du Centre d’excellence digitale à l’Université UM6P.

Mehdi Lahlou assure que l’une des clés de la réussite de la transformation digitale réside dans le fait d’avoir une maturité des usages. « Ceci passe par le taux de pénétration d’Internet. Au Maroc, on peut envisager que la 5G arrive assez rapidement… » Vidéo.