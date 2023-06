Vers une restauration durable et inclusive : Madaëf certifié Know Your Meal

Afin de renforcer son engagement en tant qu’acteur du tourisme durable, résilient et inclusif, Madaëf, en collaboration avec CCPB Maroc, s’est engagé dans la démarche de certification « Know Your Meal » des points de restauration de ses actifs hôteliers.

Know Your Meal est un standard de certification lancé par CCPB, organisme international accrédité et spécialisé dans la certification et l’évaluation de la conformité des produits agroalimentaires, des produits « no-food » ainsi que de la restauration. Il opère dans plus de 50 pays à travers le monde et opère comme un organisme indépendant qui se conforme à la norme UNI CEI EN ISO/IEC 170650.

Le certificat « Know Your Meal » vise à inscrire les établissements de restauration dans une démarche écoresponsable avec le souci constant de répondre aux exigences des clients en matière de sécurité alimentaire, de qualité, de traçabilité et de respect de l’environnement.

L’obtention de cette certification s’articule autour de 5 grands critères (qualité, terroir, éthique, durabilité et végane) basés sur des enjeux sociétaux, environnementaux et de santé publique :

L’utilisation de produits certifiés de qualité pour réduire l’impact des pesticides dans l’assiette et favoriser une agriculture qui préserve l’environnement et la biodiversité ;

L’utilisation de produits du terroir local pour mettre en avant le patrimoine et l’expertise des coopératives marocaines tout en encourageant les circuits courts et équitables ;

La lutte contre le gaspillage alimentaire et la maîtrise de l’impact des activités de restauration sur l’environnement.

Dans le cadre de cette collaboration, tous les restaurants participants seront soumis à un processus d’évaluation rigoureux comprenant des inspections sur place, des audits annuels et des évaluations complètes de leurs plats.

« Nous sommes fières en tant qu’organisme de contrôle et de certification de travailler en collaboration avec Madaëf, leader de l’investissement touristique au Maroc, pour la certification de ses restaurants d’hôtels selon le standard « Know Your Meal ». Nous sommes convaincus que cette collaboration permettra de mettre en avant la richesse de la gastronomie marocaine et de promouvoir une alimentation saine et de qualité », déclare Badr El Fartass – Directeur général CCPB Maroc.

À ce titre, Hyatt Regency Taghazout Bay devient ainsi le premier hôtel certifié « Know Your Meal » au Maroc. Cette certification sera généralisée progressivement à l’ensemble du portefeuille d’actifs de Madaëf.