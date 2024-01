Vers une expérience client sans friction : Madaëf dévoile sa solution « Cashless »

Madaëf annonce le lancement du « Cashless », une solution complète de paiement et de contrôle d’accès, marquant une avancée significative dans la transformation de l’expérience client au sein de ses actifs.

Ainsi, deux établissements pilotes du leader de l’hôtellerie, du sport et des loisirs s’apprêtent à offrir, dès fin 2023, l’expérience Cashless : Le Vichy Thermalia Hotel & Spa Moulay Yacoub et le prestigieux Club Wifaq Rabat. Une démarche que Madaëf ambitionne de généraliser à d’autres actifs et points de vente à horizon 2025.

La solution, matérialisée dans des cartes NFC personnalisées, permet une gestion plus fluide et user-friendly des accès aux différentes zones des établissements, tout en améliorant la flexibilité et l’efficacité du contrôle des flux, combinée à un système de paiement 100% dématérialisé.

« Produit de notre Ideation Lab, ces initiatives s’inscrivent dans une démarche d’innovation continue visant à offrir des Smart Experiences dans nos hôtels et nos établissements de sport et de loisirs à travers, notamment, le Iot et la digitalisation. Nous envisageons un déploiement étendu de cette solution au sein de notre portefeuille sur les deux prochaines années », a déclaré Basma Kharbach, Area Director Nord – Centre.

« Au Club Wifaq Rabat, nous avons pensé la solution Cashless au service de l’expérience plurielle qu’offrent le Club et ses univers. Cette nouveauté est la traduction d’une volonté de doter la communauté du Club d’une innovation taillée sur mesure : des cartes d’accès et de e-paiement pour les adhérents, des e-bracelets personnalisables pour les visiteurs, ou encore des bracelets waterproof pour enfants. En 2024, nous généraliserons le process à l’ensemble des outlets du Club », a souligné Laila Bensouda, Directrice Générale Madaëf Golfs.