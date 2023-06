IA: SAS classé en tête des plateformes de prise de décision par Forrester

SAS, le géant mondial de l’Intelligence Artificielle (IA) et de l’analytique, a été classé comme la première plateforme mondiale de prise de décision basée sur l’IA par « Forrester », l’un des cabinets d’étude et de conseil les plus influents au monde.

Le rapport intitulé « Forrester Wave™: Platefor&mes de prise de décision basée sur l’IA », couvrant le deuxième trimestre en cours, a évalué les 13 principaux fournisseurs de technologies de prise de décision basée sur l’IA du secteur et les a classés selon 23 critères d’évaluation.

L’évaluation du cabinet met en évidence que « SAS intègre de manière transparente des analyses de classe mondiale pour la prise de décision ». Elle souligne les points forts de SAS tels que ses « capacités de données exhaustives, ses technologies d’intelligence décisionnelle, son expérience utilisateur, son large éventail d’outils de création et son ModelOps ».

SAS a également obtenu le score le plus élevé parmi tous les fournisseurs évalués dans la catégorie « stratégie ». En effet, SAS® Intelligent Decisioning – la solution de prise de décision basée sur l’IA, SAS® Viya®, évaluée par Forrester – a obtenu un score global de 4,90 sur 5, obtenant ainsi le score le plus élevé dans cinq des six critères d’évaluation de cette catégorie, notamment la vision du produit, l’approche du marché, les produits et services de support, la planification des améliorations et l’écosystème des partenaires.

Le rapport indique que la plateforme phare de SAS, Viya, comprend des interfaces minutieusement conçues tout au long du cycle de vie des données jusqu’à la prise de décision. « Toute combinaison d’analyse, d’apprentissage automatique et d’optimisation peut être facilement créée et utilisée par les équipes au sein de SAS Intelligent Decisioning. SAS exploite ses solides capacités en Intelligence Artificielle pour offrir aux entreprises des plateformes sophistiquées et faciles à utiliser dans la prise de décision basée sur l’IA ».

Selon Bryan Harris, directeur de la technologie chez SAS : « Le monde d’aujourd’hui est caractérisé par une forte disruption et la surcharge d’informations dépasse largement les capacités humaines. Pour surmonter ces défis et rester résilient, la meilleure réponse est souvent une combinaison de plusieurs techniques et technologies analytiques. Nous nous concentrons intensément sur la création d’une expérience facile, intuitive et fluide pour permettre aux entreprises d’accroître leur productivité et leur prise de décision grâce à l’IA »