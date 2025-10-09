Sold out exceptionnel pour Mo Amer et ajout d’une 2ème représentation

Face à un engouement massif, la première date du spectacle de Mo Amer, prévue le samedi 18 octobre 2025 à Casablanca, affiche déjà sold out pour les catégories VIP et Silver, seulement quelques jours après l’ouverture des réservations. La catégorie Gold, quant à elle, est presque épuisée.

En raison de ce succès et pour satisfaire le public marocain, les organisateurs sont heureux d’annoncer l’ajout d’une deuxième représentation le même soir, le samedi 18 octobre 2025, à 22h, toujours au Mégarama de Casablanca.

Cette décision exceptionnelle permettra à un plus grand nombre de spectateurs de vivre l’humour unique et énergique de la star internationale de Netflix, le temps d’une soirée inoubliable.

La billetterie pour la nouvelle séance du samedi 18 octobre à 22h est d’ores et déjà ouverte sur Guichet.ma.