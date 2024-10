ADS : l’IA, une révolution pour la presse marocaine, selon Mohammed Haitami (VIDEO)

L’African Digital Summit (ADS), organisé par le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), fait son retour cette année à Casablanca avec une nouvelle édition axée sur les technologies de pointe.

L’événement a mis en lumière l’impact crucial de l’intelligence artificielle (IA) dans la croissance économique et l’intégration des jeunes dans l’économie numérique. L’objectif est de décrypter les dernières innovations technologiques et de montrer comment elles transforment les pratiques professionnelles dans divers secteurs.

Mohammed Haitami, PDG du groupe Maroc Soir, a souligné que les médias doivent impérativement s’adapter aux nouvelles réalités technologiques. Selon lui, l’IA présente des opportunités considérables pour le secteur, en optimisant le temps et les processus. « L’IA ne remplacera pas le journaliste, mais le rendra plus performant, le transformant en un journaliste augmenté », a-t-il déclaré à Le Site Info. Il estime que l’intelligence artificielle doit être perçue comme un véritable assistant personnel pour les professionnels de la presse et non pas une menace pour l’avenir du métier.

À travers l’ADS 2024, le Maroc affirme son rôle de hub technologique en Afrique, prêt à soutenir sa jeunesse dans cette transformation numérique. Cet événement s’inscrit dans une stratégie visant à développer les compétences locales et à accompagner la nouvelle génération dans l’exploitation du potentiel du digital.