ADS 2024 : Samya Elkyas met en avant l’importance du digital pour l’avenir des entreprises (VIDEO)

L’African Digital Summit (ADS), orchestré par le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), revient à Casablanca pour une nouvelle édition dédiée aux technologies émergentes.

Cette année, l’événement met l’accent sur l’importance de l’intelligence artificielle (IA) dans le développement économique et l’intégration des jeunes dans le monde digital. L’objectif est d’explorer les récentes avancées technologiques et leur capacité à révolutionner divers secteurs professionnels.

Samya Elkyas, Directrice marketing et développement chez Sofac, a souligné à cette occasion l’importance stratégique des technologies digitales et des talents dans la transformation des entreprises. Elle a insisté sur la nécessité de former ces talents et de les intégrer dans les différentes fonctions de l’entreprise pour améliorer les performances. L’adoption de l’IA, selon elle, doit être au cœur des stratégies des entreprises pour booster leur efficacité et atteindre leurs objectifs.