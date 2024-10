Hasnaa Alaoui : le Maroc se positionne comme hub numérique grâce à l’ADS (VIDEO)

L’African Digital Summit (ADS) revient cette année à Casablanca, organisé par le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), pour une nouvelle édition axée sur les avancées technologiques et l’adoption du digital dans l’économie marocaine.

L’événement met en avant l’intelligence artificielle (IA) comme levier clé pour le développement des entreprises et l’inclusion de la jeunesse dans l’écosystème numérique. Cette plateforme vise à explorer le potentiel de l’IA, du gaming et du marketing sportif, tout en favorisant la collaboration entre les acteurs du secteur.

Selon Hasnaa Alaoui, vice-présidente du GAM, cette 6e édition de l’ADS se distingue par un contenu varié qui reflète les nouvelles tendances du numérique. L’IA occupe une place centrale dans les discussions, permettant de mettre en lumière les innovations marocaines et africaines. L’événement vise à positionner le Maroc comme un acteur technologique majeur à l’échelle régionale et internationale, prouvant que le continent africain peut rivaliser avec les autres régions du monde en matière d’innovation technologique.

En tant que carrefour des technologies émergentes, l’ADS 2024 offre une opportunité unique pour les professionnels du digital de se réunir, d’échanger leurs expériences et de nouer des partenariats stratégiques. Les thématiques abordées incluent le rôle de l’IA dans la transformation des secteurs tels que l’éducation, l’industrie et le commerce. L’objectif est de sensibiliser les entreprises marocaines à l’importance d’intégrer ces technologies pour accroître leur compétitivité et préparer les jeunes générations aux métiers du futur.