Amine Bentahar : l’ADS pour promouvoir le Maroc tech (VIDEO)

Casablanca accueille cette année l’édition 2024 de l’African Digital Summit (ADS), organisé par le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM). Ce sommet, dédié à la promotion des nouvelles technologies, met en lumière l’importance croissante de l’intelligence artificielle (IA) pour le développement économique du Maroc.

L’ADS 2024, à travers ses ateliers et conférences, encourage les échanges entre les experts du numérique au Maroc et sur le continent africain. Les participants ont eu l’opportunité de discuter des meilleures pratiques, d’explorer des collaborations et de tisser des partenariats pour renforcer l’écosystème technologique régional. En intégrant l’IA dans ses thématiques, l’événement vise à faire comprendre l’importance de cette technologie pour l’évolution des métiers et l’amélioration de la productivité, tout en mettant l’accent sur la formation et le développement des compétences des jeunes générations.

Amine Bentahar, membre du comité scientifique de l’ADS et co-fondateur du Groupe Levitate, souligne l’importance de cet événement pour le Maroc, qu’il qualifie d’acteur majeur dans le domaine des nouvelles technologies à l’échelle régionale. La thématique de l’IA est particulièrement pertinente dans le contexte actuel, avec des projets d’envergure comme le Mondial 2030. Selon Bentahar, l’IA représente un outil stratégique pour les professionnels du marketing, leur permettant d’optimiser les processus et d’améliorer la performance des campagnes. Il ajoute que son impact va bien au-delà, influençant les pratiques dans de nombreux secteurs tout en jouant un rôle déterminant dans la gestion des ressources humaines.

Avec ce rendez-vous technologique, le Maroc réaffirme son ambition de devenir un hub numérique en Afrique. En facilitant les échanges entre les acteurs locaux et internationaux du digital, l’ADS 2024 soutient l’émergence de nouveaux talents et la création d’un écosystème propice à l’innovation. Cet événement contribue à promouvoir le savoir-faire marocain et à attirer les investissements dans le secteur des nouvelles technologies, tout en renforçant les compétences locales pour accompagner la transition vers une économie numérique inclusive et durable.