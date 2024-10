Zakaria Ghassouli à l’ADS : l’IA, un levier de transformation pour le e-commerce marocain (VIDEO)

Casablanca a récemment accueilli la 6e édition de l’African Digital Summit (ADS 2024), un événement qui a attiré des experts et professionnels de près d’une cinquantaine de pays pour débattre des avancées technologiques et de leur impact sur le développement économique. Cette édition s’est concentrée sur l’intelligence artificielle (IA) et son rôle dans la transformation de nombreux secteurs, soulignant son importance en tant que catalyseur d’innovation et de croissance.

Zakaria Ghassouli, Directeur général du Groupe Avito, a mis en avant le potentiel de l’IA pour révolutionner le secteur de l’e-commerce. Selon lui, l’IA permet non seulement de mieux comprendre et cibler les clients, mais aussi d’élaborer des stratégies marketing plus efficaces. En facilitant la création de contenu et l’optimisation des processus, l’IA aide à améliorer l’expérience client tout en boostant les performances commerciales des entreprises.

Grâce à cet événement, le Maroc confirme son statut de hub technologique en Afrique, capable d’attirer des investissements internationaux et d’influencer les grandes tendances numériques. Le pays ne se contente plus de suivre les innovations mondiales, mais s’illustre comme un acteur clé dans l’élaboration de stratégies numériques innovantes, consolidant ainsi sa position de leader technologique sur le continent africain et au-delà.