ADS 2024 : l’intelligence artificielle au centre des discussions à Casablanca (VIDEO)

Casablanca accueille une nouvelle édition de l’African Digital Summit (ADS), organisé par le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM). Ce rendez-vous incontournable des nouvelles technologies met en lumière les dernières innovations dans le domaine du numérique et leurs applications dans divers secteurs.

L’événement, qui compte la présence de 47 pays, se concentre cette année sur l’intelligence artificielle (IA), un domaine en pleine expansion au Maroc, et sur les opportunités qu’elle peut offrir pour le développement économique et social du pays.

En parallèle, cette édition de l’ADS met également en avant le rôle essentiel des nouvelles technologies dans le soutien à l’économie et l’accompagnement de la jeunesse marocaine. La stratégie « Digital Morocco 2030 » récemment lancée par le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme Administrative (MTNRA) s’inscrit dans cette dynamique, visant à renforcer les compétences numériques des jeunes et à encourager l’émergence de nouveaux talents dans le domaine de l’IA et du digital.

Ce sommet constitue une plateforme unique pour les acteurs du numérique au Maroc et en Afrique. Il permet aux participants d’échanger, de partager leurs expériences et d’envisager des partenariats stratégiques. L’objectif est de positionner le royaume comme un hub technologique de premier plan sur le continent, en capitalisant sur le potentiel des jeunes talents marocains.