CAN-2025: ce qu’il faut savoir avant Mali-Tunisie

Par LeSiteinfo avec MAP

Les sélections tunisienne et malienne s’affrontent samedi (20h00) au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca en match comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025. Un duel pour une place en quarts de finale qui s’annonce très disputé et indécis.

La sélection tunisienne aborde cette rencontre avec l’ambition de faire bonne figure après une phase de groupes mitigée, conclue avec 4 points engrangés suite à une victoire contre l’Ouganda (3-1), une défaite face au Nigéria (2-3) et un match nul face à la Tanzanie (1-1).

Malgré la qualification pour les huitièmes de finale, le sélectionneur des « Aigles de Carthage », Sami Trabelsi, a fait part de son insatisfaction du rendement de son équipe en phase de groupes. Il a, toutefois, insisté que le match des huitièmes de finale face au Mali ouvre une nouvelle page pour son équipe dans cette compétition, qui requiert davantage de concentration et d’efficacité, notamment sur le plan offensif.

La sélection tunisienne fait face à une importante pression populaire et médiatique, avec des critiques visant ses performances, en particulier après le nul concédé face à la Tanzanie. Le staff technique est ainsi appelé à revoir ses choix avant ce match à élimination directe.

De son côté, l’équipe malienne a atteint les huitièmes de finale après avoir terminé deuxième du groupe A derrière le Maroc, avec trois points récoltés en trois matchs nuls. Les « Aigles » ont notamment fait montre d’une solide organisation défensive et d’une rigueur tactique qui lui ont permis d’avancer dans la compétition.

Sous la houlette du technicien belge, Tom Saintfiet, les Maliens peuvent également compter sur leur maitrise du milieu de terrain, grâce à des joueurs expérimentés, afin de renouer avec leurs exploits continentaux passés, notamment la finale atteinte en 1972, et de consolider leur statut parmi les sélections aspirant aux premiers rôles.

Pour ce qui est de l’historique des face-à-face entre les deux équipes en phase finale de la CAN, la Tunisie a un sérieux désavantage puisqu’elle n’a pas gagné contre le Mali en quatre rencontres (deux victoires pour le Mali et deux matchs nuls).

Le match de samedi sera le premier mettant aux prises les deux équipes en phase à élimination directe de la CAN. Il marquera ainsi un tournant dans l’historique de leurs duels.

Un revers dans cette rencontre constituerait une grande déception pour les deux équipes qui ont abordé la CAN-2025 avec de grandes ambitions. La Tunisie vise à redorer son blason sur la scène continentale, notamment après son élimination dès le premier tour lors de la précédente CAN, tandis que le Mali, quart-de-finaliste en Côte d’Ivoire, espère décrocher le premier sacre en Coupe d’Afrique des Nations de son histoire.