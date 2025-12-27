Maroc–Zambie : des ajustements à prévoir dans le onze de départ ?

La dernière rencontre du Maroc contre le Mali a déçu une large partie des supporters marocains, qui ont exprimé leur mécontentement tant sur la performance générale de l’équipe que sur la lecture tactique du sélectionneur national, Walid Regragui.

Le Site Info a interrogé une source proche du staff sur les choix à venir du sélectionneur, précisant que Regragui envisage plusieurs changements dans la composition de l’équipe pour le prochain match contre la Zambie.

Selon la même source, Regragui a réuni tous les joueurs après la rencontre afin de leur indiquer les points faibles et les erreurs commises, les appelant à redoubler d’efforts pour corriger ce qui peut l’être et obtenir la victoire face à la Zambie.

La source indique également que le sélectionneur devrait aligner dès le coup d’envoi Youssef En-Nesyri et Abdessamad Zelzouli, tout en conservant le reste de l’effectif, à l’exception d’Achraf Hakimi, dont l’apparition dans cette édition de la Coupe d’Afrique des Nations semble imminente.