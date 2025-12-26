Regragui : « Ce match nul face au Mali nous aidera à progresser »

Le sélectionneur national marocain, Walid Regragui, est revenu sur le match nul décevant face au Mali, estimant que ses joueurs avaient été les meilleurs et que ce résultat, à ce stade de la compétition, pouvait être bénéfique pour progresser davantage.

Dans une déclaration accordée après la rencontre, Regragui a affirmé : « Nous avons ouvert le score, nous avons dominé et nous aurions pu inscrire d’autres buts. Nous avons commis une petite erreur que le Mali a bien exploitée pour égaliser. »

Concernant la déception des supporters marocains après ce match nul, le sélectionneur a déclaré :

« Personnellement, je suis plus positif que vous. Ce match va nous aider à nous améliorer, et je préfère que ce genre de rencontre arrive maintenant. »

Le prochain match de la sélection marocaine est prévu lundi prochain, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, à partir de 20h00, face à la Zambie.