Zinedine Zidane présent à Rabat pour assister à Algérie–Soudan (VIDEO)

Zinedine Zidane était présent ce mercredi dans les tribunes du stade Prince Moulay Hassan à Rabat pour assister à la rencontre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) entre l’Algérie et le Soudan.

L’ancien milieu de terrain emblématique de l’équipe de France a attiré l’attention des supporters lorsqu’il est apparu en tribune, salué par les spectateurs présents, venus suivre ce match de phase de groupe de la compétition.

La motivation de “Zizou” était simple : soutenir son fils Luca Zidane, aligné comme gardien titulaire pour l’Algérie, pays qu’il a choisi de représenter en hommage à ses origines familiales.