CAN 2025. Maroc-Comores : nul vierge à la mi-temps (0-0)

À la mi-temps du match d’ouverture de la CAN 2025 entre le Maroc et les Comores, le score est toujours nul et vierge (0-0). Malgré une nette domination, les Lions de l’Atlas n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets.

Moment clé de cette première période : Soufiane Rahimi a manqué un penalty, laissant les Comores encore en vie dans la rencontre. Les supporters marocains espèrent une réaction plus tranchante au retour des vestiaires pour débloquer la situation et prendre l’avantage.