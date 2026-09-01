Officiel : l’Espagnol Paco Jémez, nouvel entraîneur du Raja Casablanca

Le Raja Club Athletic a tranché concernant l’identité de son nouvel entraîneur. Le club a annoncé, lundi soir, la nomination de l’Espagnol Paco Jémez à la tête de l’équipe, en remplacement du Tunisien Nasreddine Nabi, pour un contrat d’une saison.

Avant même la publication du communiqué officiel, le technicien espagnol avait déjà entamé sa mission avec le groupe. Il a ainsi dirigé, plus tôt dans la journée de lundi, sa première séance d’entraînement, dans le cadre de la préparation de l’équipe pour la prochaine saison.

Au cours des prochains jours, Paco Jémez s’attachera à évaluer le potentiel de l’effectif avant de mettre en place sa vision et d’effectuer ses propres choix, à l’approche des premières échéances officielles du Raja.

L’entraîneur espagnol compte plusieurs expériences sur les bancs espagnols, notamment à Cordoue, Las Palmas, Rayo Vallecano, Grenade et Ibiza, ce qui lui a permis d’acquérir une solide expérience dans les championnats espagnols.

Sa dernière expérience professionnelle remonte à son passage à West Ham United, où il a occupé le poste d’entraîneur adjoint jusqu’à l’hiver dernier, avant de se retrouver sans club. Il s’apprête désormais à relever un nouveau défi sur le banc du Raja.