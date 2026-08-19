Wydad: bonne nouvelle concernant Hakim Ziyech

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Hakim Ziyech a repris, mardi, l’entraînement collectif avec le Wydad de Casablanca, après des séances individuelles pour améliorer sa condition physique.

Au cours des deux dernières semaines, le joueur a, en effet, suivi un programme spécifique sous la supervision du préparateur physique du club. Cette reprise progressive intervient après l’opération chirurgicale qui avait mis un terme à sa saison avec les Rouges.

L’état physique de Ziyech s’est considérablement amélioré au cours des dernières semaines grâce à plusieurs séances individuelles destinées à renforcer sa condition. Il a ainsi obtenu le feu vert pour réintégrer le groupe.

Par ailleurs, lors d’une récente rencontre avec le président du Wydad, Ibrahim El Asri, Ziyech a réaffirmé sa volonté de poursuivre son aventure avec le club casablancais. Il se serait également montré disposé à continuer avec l’équipe sans toutefois accepter une baisse de son salaire mensuel.

Arrivé au Wydad lors du mercato hivernal avec un contrat d’une saison et demie, l’ancien Lion de l’Atlas a disputé 12 matchs de Botola la saison dernière, inscrivant huit buts et délivrant deux passes décisives.

En Coupe de la CAF, Hakim Ziyech a également pris part à quatre rencontres et marqué un but.

H.M.