Wydad : un défenseur algérien proposé au club pour renforcer la défense

La direction du Wydad de Casablanca a reçu ces derniers jours une proposition pour recruter l’Algérien Adam Alilet, défenseur de l’USM Alger, afin de renforcer l’arrière-garde de l’équipe lors du mercato estival.

Selon nos informations, cette proposition intervient alors que la direction du club casablancais privilégie davantage les pistes locales, en raison du nombre élevé de joueurs étrangers actuellement présents dans l’effectif.

La direction du Wydad cherche notamment à régulariser la situation de certains de ses joueurs étrangers, à l’image de Pedrinho et de Téo Tomisong, qui aurait reçu une offre du COD Meknès. L’objectif est de libérer une place supplémentaire parmi les joueurs étrangers afin de pouvoir renforcer le secteur offensif.

Ces développements interviennent après la polémique qui a récemment entouré le Wydad, à la suite de la circulation d’informations faisant état d’une proposition pour recruter Riyad Mahrez, transmise au club par l’intermédiaire d’un agent. Le joueur algérien avait par la suite démenti cette information.

Le Wydad poursuit ainsi ses mouvements sur le marché des transferts, après avoir déjà renforcé son effectif avec plusieurs joueurs, notamment Yahya Attiyat Allah, Aymen El Hassouni, Yahya Jabrane et Adel El Khloufi, en attendant de finaliser d’autres dossiers.