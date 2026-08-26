Roger Federer fait le show à l’US Open face à Andy Roddick (VIDEO)

Roger Federer a offert un magnifique retour au public new-yorkais. Sept ans après sa dernière apparition à l’US Open, le Suisse a retrouvé mardi soir l’emblématique court Arthur Ashe à l’occasion d’une exhibition face à son ancien rival et ami Andy Roddick.

À 45 ans, et près de quatre ans après avoir mis un terme à sa carrière professionnelle, Federer n’a rien perdu de son talent ni de son élégance. Accueilli par une impressionnante ovation dans un stade comble, le quintuple vainqueur de l’US Open s’est rapidement mis le public dans la poche en distillant quelques-uns de ses coups dont lui seul a le secret.

Revers à une main, coups droits précis et montées au filet : le champion suisse a remonté le temps le temps d’un set. Face à Roddick, qui fêtera bientôt ses 44 ans, Federer s’est finalement imposé 6-3 en seulement 35 minutes, dans une rencontre où le spectacle comptait évidemment davantage que le résultat.

Les deux hommes ont notamment échangé plusieurs séquences spectaculaires, sous les acclamations d’un public venu célébrer une légende du tennis. Federer, qui avait remporté cinq US Open consécutifs entre 2004 et 2008, a retrouvé une enceinte qui a marqué les plus belles années de sa carrière.

« C’est formidable d’être de retour à New York », a confié Federer, visiblement ému par l’accueil qui lui a été réservé. Le Suisse a également évoqué les souvenirs qui le lient à Arthur Ashe Stadium, où il a construit une partie importante de sa légende.

Mais la soirée ne s’est pas arrêtée à ce duel. Federer a ensuite formé une équipe avec John McEnroe pour affronter Andy Roddick et Andre Agassi en double. Une nouvelle occasion pour les spectateurs de voir réunies plusieurs figures emblématiques de l’histoire du tennis. Federer et McEnroe se sont imposés 7-5.

Cette apparition n’annonce toutefois pas un retour de Federer sur le circuit professionnel. Le Suisse a clairement écarté cette possibilité et considère cette exhibition comme une manière de retrouver le public new-yorkais et de célébrer son histoire avec l’US Open.

Pour le public de Flushing Meadows, l’essentiel était ailleurs : revoir Roger Federer, raquette en main, sur Arthur Ashe Stadium. Et le champion suisse a une nouvelle fois démontré qu’il n’avait besoin que de quelques échanges pour faire renaître la magie.