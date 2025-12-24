CAN 2025: le sélectionneur du Sénégal s’exprime après la victoire face au Botswana

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur de l’équipe nationale sénégalaise, Pape Thiaw, a souligné, mardi à Tanger, l’importance de bien entamer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en remportant le premier match, tout en disposant d’un groupe solide capable de s’adapter à différents systèmes de jeu.

Lors de la conférence de presse ayant suivi la victoire de son équipe face au Botswana (3-0) au Grand Stade de Tanger, Thiaw a indiqué que le Sénégal avaient joué « sérieusement » et que « les joueurs ont respecté les consignes », ajoutant qu’il était encourageant de remporter ce premier match face à « une équipe solide, qui nous a posé quelques difficultés à certains moments ».

L’entraîneur a insisté sur le fait qu’ »il n’y a pas de match facile », rappelant que l’équipe sénégalaise avait affronté « une formation robuste », mais que ses joueurs avaient su préserver l’équilibre défensif avant de faire la différence au score.

Il a précisé que l’équipe avait démontré « différentes systèmes de jeu » et qu’elle pouvait « adapter son système en fonction de l’adversaire ».

« Nous avons analysé les performances des autres équipes et pouvons ajuster notre système de jeu pour marquer et remporter la victoire face à tous les concurrents », a-t-il ajouté.

Après avoir salué la performance de plusieurs joueurs, dont l’attaquant Nicola Jackson, auteur de deux buts, et Sadio Mané, il a insisté sur le fait que « la priorité du groupe reste le jeu collectif ».

Pour sa part, Nicola Jackson, désigné homme du match, s’est dit fier de cette distinction, précisant que « ce n’est plus important maintenant, car nous nous concentrons sur le prochain match ».

Il s’est dit satisfait d’avoir marqué deux buts lors de son premier match en Coupe d’Afrique des Nations, tout en affirmant vouloir continuer à progresser et inscrire encore plus de buts dans les prochains matchs.

Les buts sénégalais ont été inscrits par Nicola Jackson à la 40è et à la 58è minute, avant que le remplaçant Pape Cheikh Ndiaye ne scelle la victoire à la 90è minute.

Grâce à cette victoire, le Sénégal occupe la tête de son groupe, avec une meilleure différence de buts que la République démocratique du Congo, qui s’était imposée 1-0 face au Bénin, mardi à Rabat.

S.L.