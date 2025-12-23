CAN 2025: la RD Congo s’offre le Bénin

Par LeSiteinfo avec MAP

La République Démocratique du Congo (RDC) s’est imposée face à son homologue béninoise (1-0) en match de la première journée du Groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations, disputé au Stade Al Madina à Rabat.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Theo Bongonda à la 16ème minute.

Dès le début du match, il est apparu clairement que l’avantage était du côté de la RD Congo, qui compte dans ses rangs des joueurs expérimentés tels que Chancel Mbemba (Lille), Aaron Wan-Bissaka (West Ham, Angleterre) et Cédric Bakambu (Betis Séville, Espagne), sous la houlette de l’entraîneur Sébastien Desabre, ancien coach du Wydad Casablanca.

Ainsi, les coéquipiers de Bakambu n’ont pas tardé à concrétiser leur domination en ouvrant le score à la 16è minute grâce à Theo Bongonda, qui a profité d’une passe décisive d’Arthur Masuaku et d’une erreur de couverture de la défense adverse.

Après avoir pris l’avantage, la RDC, loin d’opter pour un jeu défensif, a cherché à doubler la mise afin d’éviter toute mauvaise surprise, tandis que l’équipe béninoise s’est appuyée sur des contre-attaques pour tenter d’égaliser. Cependant, ses initiatives se sont heurtées à une défense congolaise bien organisée et disciplinée.

En seconde période, les Congolais ont de nouveau pris le contrôle de la rencontre et ont inscrit un deuxième but, finalement annulé par l’arbitre sud-africain Abongile Tom après recours à la VAR.

Dans le même groupe, plus tard dans la journée, l’équipe sénégalaise affrontera son homologue botswanaise sur la pelouse du Grand Stade de Tanger.

S.L.