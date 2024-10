Abderrazak Hamdallah enfonce Zinnbauer dans la crise

Abderrazak Hamdallah, a aggravé la situation de l’entraîneur allemand Josef Zinnbauer avec le club d’Al Wahda en Arabie Saoudite.

Hamdallah a réussi à mener le club d’Al-Shabab à la victoire contre Al Wahda en inscrivant un but ce jeudi, dans le cadre de la neuvième journée du championnat saoudien (3-1).

Avec cette performance marocaine éclatante, la crise entre Zinnbauer, ancien entraîneur du Raja, et Al Wahda s’est intensifiée, le plaçant plus que jamais sous la menace d’un licenciement en raison des mauvais résultats.

Zinnbauer avait rejoint Al Wahda après des péripéties et des retournements de situation. L’entraîneur allemand avait initialement préféré rester avec le Raja Casablanca mais avait surpris la direction du club en confirmant les rumeurs concernant son accord avec Al-Ittihad et son désir de les rejoindre. En neuf matchs, le bilan de Zinnbauer est d’une victoire, trois matchs nuls, et 5 défaites.