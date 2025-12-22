Maroc–Comores : la revente illégale de billets indigne les supporters

Le phénomène du marché noir a suscité une vive polémique lors du match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui a opposé, hier, le Maroc aux Comores.

Des milliers de billets ont été revendus sur le marché noir à des prix largement supérieurs à leur valeur initiale, provoquant la colère de nombreux supporters désireux de soutenir la sélection marocaine depuis les tribunes du stade Prince Moulay Abdellah.

Des mesures devraient être prises afin de mettre un terme aux pratiques de spéculation sur les billets, vendus via la plateforme électronique officielle de la CAF avant d’être écoulés sur le marché parallèle à des tarifs exorbitants.

Les Lions de l’Atlas affronteront le Mali vendredi prochain à 21 heures au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, une rencontre qui devrait attirer un public nombreux, d’autant plus que la communauté malienne est fortement présente au Maroc.