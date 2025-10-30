Serie A: la Juventus Turin a un nouvel entraîneur

Par LeSiteinfo avec MAP

Le technicien italien Luciano Spalletti a été nommé nouvel entraîneur de la Juventus Turin, a annoncé jeudi le club de la Serie A.

« Luciano Spalletti est le nouvel entraîneur de la Juventus : le technicien toscan a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2026 », a précisé un communiqué du club bianconero.

L’ancien sélectionneur de l’Italie succède au coach croate Igor Tudor, écarté au lendemain d’une troisième défaite en huit jours du club le plus titré du football italien, occupant une décevante 6e place de la Serie A.

Selon la presse locale, Spalletti, 66 ans, a signé un contrat « renouvelable automatiquement si le club se qualifie pour la Ligue des champions ».

Le technicien toscan s’était rendu, au cours de la journée, au centre médical du club pour les examens médicaux habituels. Il sera présenté vendredi à la presse.

Spalletti s’est révélé au grand public en tant qu’entraineur avec l’Udinese au début des années 2000, avec lequel il a participé à des compétitions européennes pendant trois saisons consécutives. Lors de la saison 2004-2005, il a permis au club frioulan de se qualifier pour la première fois de son histoire pour la Ligue des champions. Il a ensuite dirigé l’AS Roma pendant quatre ans, remportant deux Coupes d’Italie et une Supercoupe.

De 2009 à 2014, il a dirigé le Zenit Saint-Pétersbourg, remportant deux titres de champion, une coupe et une Supercoupe de Russie, avant de retourner en Italie pour entraîner la Roma puis l’Inter. Champion d’Italie à l’issue de la saison 2022/23 avec Naples, il a ensuite dirigé l’équipe nationale italienne jusqu’en juin dernier.