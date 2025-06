Italie : le sélectionneur Luciano Spalletti annonce son départ

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale d’Italie, Luciano Spalletti, a annoncé dimanche qu’il va quitter ses fonctions après la rencontre de qualifications pour le Mondial-2026, prévue lundi, contre la Moldavie.

« Demain, je serai sur le banc, puis nous réglerons le contrat (…) Nous avons discuté samedi avec le président de la Fédération italienne et il m’a été annoncé que je serai relevé de mes fonctions de sélectionneur de la Nazionale », a indiqué Spalletti lors d’une conférence de presse à la veille du match opposant l’Italie à la Moldavie.

À la tête de la Squadra Azzurra depuis 2023, le technicien de 66 ans a réussi à qualifier l’Italie pour l’Euro-2024 en Allemagne, mais le parcours de la Nazionale, championne de l’édition 2021, s’était arrêté aux 8es de finale du tournoi.

Malgré cette élimination, face à la Suisse (2-0), Spalletti avait été maintenu dans ses fonctions, mais s’est retrouvé rapidement de nouveau sous pression avec l’élimination en quarts de finale de la Ligue des nations par l’Allemagne.

Après avoir raté les deux dernières Coupes du monde, l’Italie tremble à nouveau, après sa lourde défaite vendredi dernier contre la Norvège (3-0), compromettant ses chances de qualification directe pour le Mondial-2026.

Le président de la Fédération italienne de football (FIGC) Gabriele Gravina avait déclaré qu’ »on peut perdre contre la Norvège, mais pas de cette façon, c’est inacceptable ».

Parmi les noms qui se présentent comme des alternatives à Spalletti, dont le bilan à la tête de la Nazionale est de 11 victoires, pour six nuls et six défaites, figurent notamment Claudio Ranieri ou encore Stefano Pioli.